 Violento nubifragio a Ischia, l'acqua trascina le auto dei Carabinieri
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Violento nubifragio a Ischia, l’acqua trascina le auto dei Carabinieri

1 min di lettura

Violento nubifragio a Ischia, l’acqua trascina le auto dei Carabinieri

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI