 Violenza sessuale su una badante, due arresti a Corleone
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Violenza sessuale su una badante, due arresti a Corleone

violenza sessuale corleone
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Ai domiciliari un 45enne e un 71enne
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

PALERMO – I carabinieri di Corleone hanno eseguito un’ordinanza del gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini di 45 e 71 anni, accusati di violenza sessuale ai danni di una donna tunisina. Per entrambi è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’accusa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 45enne avrebbe offerto ospitalità provvisoria a Corleone alla donna e al marito, entrambi arrivati dalla Tunisia dopo lo sbarco a Pantelleria e successivi trasferimenti in diverse località siciliane. Durante l’ospitalità, l’uomo avrebbe rivolto alla donna ripetute attenzioni di natura sessuale, sempre respinte.

Le indagini

Anche il 71enne, presso il quale la donna lavorava come badante, avrebbe tentato approcci sessuali e, in un caso, l’avrebbe anche minacciata con un coltello. Il 18 ottobre 2025 la donna è stata fermata dai carabinieri in stato di agitazione e con i vestiti sporchi di sangue mentre si trovava in giro per il paese.

Agli investigatori avrebbe raccontato l’accaduto, mostrando anche un video.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI