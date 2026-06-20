Violenza sessuale su una badante, due arresti a Corleone

Ai domiciliari un 45enne e un 71enne

PALERMO – I carabinieri di Corleone hanno eseguito un’ordinanza del gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini di 45 e 71 anni, accusati di violenza sessuale ai danni di una donna tunisina. Per entrambi è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’accusa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 45enne avrebbe offerto ospitalità provvisoria a Corleone alla donna e al marito, entrambi arrivati dalla Tunisia dopo lo sbarco a Pantelleria e successivi trasferimenti in diverse località siciliane. Durante l’ospitalità, l’uomo avrebbe rivolto alla donna ripetute attenzioni di natura sessuale, sempre respinte.

Le indagini

Anche il 71enne, presso il quale la donna lavorava come badante, avrebbe tentato approcci sessuali e, in un caso, l’avrebbe anche minacciata con un coltello. Il 18 ottobre 2025 la donna è stata fermata dai carabinieri in stato di agitazione e con i vestiti sporchi di sangue mentre si trovava in giro per il paese.

Agli investigatori avrebbe raccontato l’accaduto, mostrando anche un video.