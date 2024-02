Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva a Roma

Il produttore cinematografico ed ex patron della Fiorentina calcio ha 81 anni

ROMA – Vittorio Cecchi Gori, 81 anni, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata data dal suo addetto stampa, Angelo Perrone, a Storie Italiane su Rai 1. “Nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi respiratoria che ha richiesto il ricovero e il trasferimento di reparto ed è stato portato in terapia intensiva – ha detto Perrone -. La fortuna era che fosse già ricoverato da lunedì per accertamenti, ma nessuno si aspettava un aggravamento”.