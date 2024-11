Webuild assume in Italia e all’estero, oltre 10mila posti: requisiti e domanda

Il gruppo è presente in oltre 50 Paesi e impiega più di 87mila collaboratori

Il noto gruppo italiano Webuild, attivo nei settori edilizio e ingegneristico, assume e offre stage di lavoro sia in Italia che all’estero. Webuild, ex Salini Impregilo SpA, è un’azienda leader nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, specializzata nella realizzazione di opere complesse per la mobilità sostenibile, l’energia idroelettrica e altre soluzioni infrastrutturali strategiche. Con sede a Roma, il gruppo è presente in oltre 50 Paesi e impiega più di 87mila collaboratori.

Webuild assume: 10mila posti entro il 2026

Webuild sta lavorando a 31 importanti progetti nazionali, impiegando già 16.300 lavoratori e programmando ulteriori 10.000 nuove assunzioni entro il 2026. Le posizioni attualmente aperte in Italia comprendono ruoli per candidati a diversi livelli di carriera, inclusi stage per i giovani senza esperienza. Le figure più richieste sono laureati in ingegneria, economia, giurisprudenza, oltre a tecnici e personale specializzato in ambito operativo. È richiesta una buona conoscenza dell’inglese, e alcuni stage prevedono successivi trasferimenti all’estero. Questo è il contesto in cui Webuild assume nuovi talenti.

Requisiti e posizioni

Tra le posizioni aperte, Webuild cerca figure come Design Services Manager, Technical Safety Engineer, Procurement Specialist, e molti altri profili per le sedi di Milano e Roma. Non mancano le opportunità anche per chi è interessato a lavorare all’estero, in paesi come Australia, Arabia Saudita, Francia ed Etiopia, dove Webuild offre ruoli come Jumbo Operator, HR Advisor, Methods Designer e altre posizioni legate ai progetti del gruppo.

L’ambiente di lavoro in Webuild è internazionale e multiculturale, caratterizzato da valori come rispetto, trasparenza e pari opportunità. Il gruppo investe molto in People Care, garantendo ai lavoratori benefici come piani previdenziali, assistenza sanitaria, assicurazione sugli infortuni, e numerosi altri vantaggi, inclusi orario flessibile e mense aziendali. Inoltre, per chi lavora all’estero, sono previsti ulteriori benefit come vitto, alloggio e assistenza sanitaria, che rendono Webuild un’azienda del tutto attrezzata per chi assume persone anche da fuori.

Retribuzione

Retribuzione e crescita professionale sono aspetti centrali per Webuild, che adotta una politica meritocratica e premiante, offrendo incentivi basati sulla performance e pacchetti retributivi competitivi. L’azienda promuove la formazione continua e lo sviluppo delle competenze attraverso la sua Learning Academy, che propone corsi e programmi di sviluppo, inclusa una piattaforma di e-learning accessibile a tutti i dipendenti. La Scuola di Mestieri, un’iniziativa per formare nuovi operai specializzati, fa parte del progetto Webuild Next-Gen, volto a creare opportunità professionali per i giovani.

Formazione di giovani talenti

Webuild è particolarmente interessata a incontrare giovani talenti. Dai diplomati, agli studenti e ai neolaureati con un buon curriculum di studi, ottima conoscenza dell’inglese e disponibilità per esperienze internazionali. Le lauree più richieste includono Ingegneria Civile, Meccanica, Ambientale, Gestionale ed Economia, mentre per i diplomati si cercano soprattutto Geometri, Ragionieri o Periti Industriali.

Webuild assume: come presentare la domanda

L’iter di selezione in Webuild si articola in più fasi, che variano a seconda dei profili ricercati. Per i candidati junior, la selezione inizia con uno screening delle candidature online, seguito da interviste motivazionali e tecniche. Il processo per i profili senior include colloqui individuali e test tecnici. Per candidarsi, è possibile accedere al portale Webuild Lavora con Noi. I candidati possono registrarsi e caricare il proprio curriculum vitae, o candidarsi tramite LinkedIn.

Se cerchi un’opportunità di lavoro in un contesto dinamico e internazionale, Webuild assume ed è alla ricerca di professionisti pronti a contribuire alla realizzazione di opere infrastrutturali innovative e sostenibili.

