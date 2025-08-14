Zen, droga nascosta tra i tetti: sequestrati 8 panetti di hashish

I militari si sono insospettiti dopo aver notato l'atteggiamento di un giovane

PALERMO – I carabinieri, della stazione di San Filippo Neri, durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto un sacchetto in plastica contenente 8 panetti di hashish del peso superiore ai 750 grammi ed ulteriori 55 grammi della stessa sostanza, già suddivisa in dosi.

Le forze dell’ordine, durante un controllo, hanno notato la presenza di un ragazzo che tenendo in mano una busta in plastica, camminava sul solaio calpestabile di un condominio della via D’Alvise. Il giovane accortosi della presenza dell’autovettura dei militari, inizialmente si è inginocchiato e, dopo pochi secondi, si è allontanato dal parapetto verso l’interno della superficie calpestabile.

L’atteggiamento del giovane ha insospettito i carabinieri che, hanno deciso di procedere con una verifica; sul tetto del condominio i tutori dell’ordine non hanno trovato la presenza del ragazzo ma, i panetti di hashish.

Ad Altavilla Milicia, invece, gli agenti della guardia di finanza hanno arrestato due persone che gestivano una serra di marijuana.