PALERMO – Dalla periferia della città a Mondello, fino a Bagheria, Partinico e Lascari. Una notte di fuoco a Palermo e in provincia, con decine di interventi dei vigili del fuoco per rifiuti dati alle fiamme.

Le squadre del comando provinciale sono intervenute in via Centorbe e via Comiso, nella zona di Borgo Nuovo, per l’incendio ai cumuli di spazzatura accatastati vicino ai cassonetti. Rifiuti a fuoco anche in via Roccazzo, in un’area in cui si trovavano cumuli di sacchetti e sterpaglie, in via della Giraffa a Bonagia e in via Torre di Mondello, dove i pompieri sono intervenuti due volte stanotte.

Nella giornata di ieri, per far fronte alla situazione determinata dal rallentamento della raccolta per i problemi di sovraccarico della discarica di Bellolampo, sono entrati in azione, a supporto del lavoro degli autocompattatori della Rap, pale meccaniche e bobcat sia dell’azienda, sia delle altre partecipate, al fine di velocizzare il recupero dei rifiuti accumulati in città. E’ stato inoltre deciso che l’impianto di Bellolampo resti aperto h24 per permettere ai compattatori di essere svuotati anche su più turni.