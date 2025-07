Il Comune di Palermo cerca 100 nuovi vigili urbani

Le domande entro il 20 agosto

PALERMO – E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo un avviso di manifestazione di interesse rivolto a coloro che risultano idonei in graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre Amministrazioni pubbliche, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 100 agenti di Polizia Municipale.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo concorsi@cert.comune.palermo.it La scadenza è il 20/08/2025.

Per i posti che dovessero rimanere vacanti, è stata interessata la Commissione RIPAM, che ha dichiarato la propria disponibilità a riunirsi nella prima seduta utile per l’esame e l’approvazione del bando di concorso per il reclutamento del personale mediante procedura concorsuale semplificata.

“Dopo l’approvazione del Decreto sicurezza, l’amministrazione comunale si è subito fatta trovare pronta e si è attivata, arrivando, nel giro di poche settimane, alla pubblicazione di questa manifestazione di interesse per il reclutamento di nuovi vigili urbani. Dopo la scadenza dell’avviso, sapremo quanti vigili potremo assumere dalle graduatorie di altre amministrazioni pubbliche, ma nel frattempo ci siamo mossi parallelamente su un’altra iniziativa, autorizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica, che prevede un nuovo concorso con procedura semplificata per il reclutamento dei posti che eventualmente resteranno a disposizione. Dopo l’aumento delle ore e le precedenti assunzioni, ancora una volta questa amministrazione vuole dare un nuovo segnale al Corpo della Polizia municipale, che da anni soffre di evidenti carenze di uomini, consapevoli che il potenziamento dell’organico dei vigili si traduce anche in termini di servizi e benefici sul fronte della sicurezza alla città – affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale e alla Polizia municipale Dario Falzone -“.

“Finalmente – ha dichiarato il comandante Angelo Colucciello – la Polizia municipale di Palermo potrà avere un buon numero di assunzioni di personale giovane che verrà impiegato nei servizi esterni di controllo del territorio. Queste assunzioni non risolveranno il problema in toto (all’appello, a fine procedura, mancheranno ancora più di 700 unità), ma è comunque una bella boccata di ossigeno per rispondere meglio alle esigenze della città”.