Possibilità anche per la Sicilia

ROMA – Un nuovo concorso è stato bandito dall’Agenzia delle Entrate: a disposizione 2.700 posti per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario. Le attività che andranno a svolgere i neo assunti saranno quelle di controlli e servizi fiscali.

Posti anche in Sicilia

La ripartizione dei posti prevede la maggior parte di assunzioni in Lombardia (555 assunzioni) e Lazio (463), ma una quota consistente riguarderà anche Campania (222) e Sicilia (165). Nell’Isola cinque addetti andranno alla sezione territoriale sud del settore Contrasto illeciti, nella sede distaccata di Palermo. Altri 158 posti sono destinati al Piemonte, 150 al Veneto.

I requisiti per il concorso

I candidati dovranno scegliere una sola sede fra quelle elencate nella tabella del bando. Alla selezione potranno accedere i laureati in Giurisprudenza o Economia e commercio.

Come partecipare

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, autenticandosi tramite Spid, attraverso la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento ‘inPA’. Per la partecipazione al concorso serve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, avvenuto l’11 luglio.

Il primo concorso dell’Agenzia delle Entrate

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate aveva bandito un primo concorso destinato a ricoprire 250 posti nell’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare.

