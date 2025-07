Valdemone Festival 2025: a Pollina tre giorni di arte, acrobazie e cultura da tutto il mondo

Dal 1 al 3 agosto 2025, il borgo di Pollina, incastonato tra le Madonie e il Mar Tirreno, ospiterà la 16ª edizione del Valdemone Festival: una rassegna di spettacoli dal respiro internazionale che fonde circo contemporaneo, teatro, musica, danza e arte performativa. Quest’anno, più che mai, l’evento si presenta come un crocevia di culture e linguaggi grazie a un palinsesto che accoglie artisti provenienti da Europa, Sud America e Asia, accanto ad eccellenze italiane e siciliane. Il risultato? Un’esperienza collettiva capace di emozionare, sorprendere e far riflettere.

L’edizione 2025 presenta spettacoli gratuiti pensati per tutte le età e tutti i gusti. Ogni sera, il centro storico di Pollina si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove i confini geografici e culturali svaniscono per lasciare spazio alla meraviglia. Clicca qui per vedere il programma completo.

Il Valdemone Festival è internazionale: artisti da tre continenti

Il respiro globale del Valdemone Festival 2025 si riflette nella varietà e nella provenienza degli artisti. Tra le presenze più attese c’è la compagnia francese Surprise Effect, con lo spettacolo “We Connect the World 2.0”, una celebrazione esplosiva della diversità attraverso breakdance, acrobazie e comicità. Il messaggio è chiaro: la diversità è una ricchezza, e attraverso la danza e il coinvolgimento diretto del pubblico si può costruire un mondo più connesso e inclusivo.

Dall’Argentina arriva Mencho Sosa, artista e calciatore professionista, con il suo “Football Show”: un mix di tecnica circense, comicità e talento calcistico che lo rende uno dei pochi al mondo in grado di gestire fino a cinque palloni contemporaneamente. Una performance adatta a tutte le età, che unisce passione sportiva e spettacolo.

L’Oriente è invece rappresentato dalla compagnia cinese Cho Kairin, guidata da un acrobata leggendario. Le sue esibizioni – realizzate insieme al giovanissimo talento Ma Kenluck – fondono equilibrio estremo, tradizione millenaria e tecniche mozzafiato: numeri su pile di sedie instabili, rola bola su cinque cilindri e salti dentro cerchi alti oltre due metri rendono questo spettacolo uno dei momenti più spettacolari dell’intero festival.

Dalla Spagna e dal Brasile arriva la Familia Montes Morales con “Noches de Circo”: un duo eccentrico che combina comicità e circo contemporaneo con una forte interazione con il pubblico. La loro poetica, riconosciuta e premiata in numerosi festival internazionali, unisce tecnica e calore umano.

La compagnia italiana ArteMakìa

Il Valdemone Festival 2025 celebra anche la creatività italiana con tre spettacoli firmati dalla compagnia ArteMakìa, diretta da Milo Scotton. Il primo è “Soul of Nature”, una favola acrobatica e poetica dedicata all’ambiente e alle nuove generazioni. La protagonista Mooz – un’esploratrice curiosa e incauta – intraprende un viaggio fantastico tra spiriti della natura e tematiche ecologiche urgenti. Lo spettacolo, tra coreografie mozzafiato e messaggi profondi, è pensato per un pubblico familiare e porta in scena l’idea che ogni azione ha un impatto sull’equilibrio del nostro ecosistema.

Il secondo titolo, “On The Road”, è ispirato al celebre romanzo di Jack Kerouac. Attraverso acrobazie, danza e poesia, lo spettacolo racconta un viaggio di formazione che esplora temi come identità, cambiamento, desiderio di libertà e resistenza al conformismo. Cinque personaggi si confrontano con la necessità di partire, mutare e reinventarsi, in una narrazione fisica e intensa.

Chiude la trilogia “Mythos”, forse l’opera più ambiziosa di ArteMakìa, che unisce mitologia classica e linguaggio circense in una rappresentazione innovativa e travolgente. I miti greci di Icaro, Narciso, Medusa, Orfeo ed Euridice, Minotauro e Penelope rivivono in chiave contemporanea attraverso acrobazie, danza aerea e installazioni scenografiche spettacolari. Accompagnati dall’arpa di Sara Terzano, gli spettatori si immergeranno in un viaggio onirico e multisensoriale che fonde arte classica e modernità.

Tra Sicilia e futuro: i talenti locali del festival

Il Valdemone Festival non dimentica le sue radici e valorizza con orgoglio le eccellenze siciliane. Aprirà le danze la Blue Stars Street Band, formazione isolana nota per il suo sound travolgente, mentre la sand artist Stefania Bruno incanterà il pubblico con le sue narrazioni per immagini, disegnate con la sabbia in tempo reale. Un’occasione rara per scoprire quanto la creatività siciliana sappia dialogare con i linguaggi artistici contemporanei.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, e l’organizzazione – con il patrocinio del Comune di Pollina – garantisce un programma ricco e accessibile. È possibile consultare il calendario dettagliato degli appuntamenti sulla pagina ufficiale del festival e sui canali social.