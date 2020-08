PALERMO – Tragedia della strada nel tardo pomeriggio sull’ A19 Palermo-Catania. Per cause ancora da accertare il mezzo su cui viaggiava una donna è finito contro il guardrail all’altezza del chilometro 9+100, nei pressi dello svincolo di Casteldaccia. Si tratterebbe di un incidente autonomo: alla guida della Land Rover c’era il marito della vittima.

L’impatto si è rivelato violentissimo e nonostante l’intervento dei sanitari del 118 per Maria Rita Elmo, 49 anni, non c’è stato nulla da fare. Il tratto dell’A19 è stato parzialmente chiuso al traffico per i rilievi, eseguiti dagli agenti della polizia stradale.

Sul posto anche i vigili del fuoco e l’Anas per l’accertamento della dinamica, la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione in tempi brevi. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Il traffico è fortemente rallentato.