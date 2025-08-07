Formazione specialistica e lavoro, la formula vincente dell’ITS Academy Volta: il 90% trova occupazione in un anno

Una formazione concreta, immersiva, orientata al futuro. È questo il modello vincente dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo, che da anni prepara giovani diplomati a entrare nel mondo del lavoro con un bagaglio di competenze tecniche adeguato alle richieste dalle aziende e subito spendibile.

Il dato che meglio racconta l’efficacia di questo percorso? Oltre il 90% degli studenti trova occupazione entro un anno dal diploma. Un risultato che rende l’ITS Academy Volta un punto di riferimento in Sicilia per chi desidera costruire il proprio futuro professionale investendo nella formazione biomedicale.

Palermo punta sull’alta formazione tecnica

L’ITS Academy Volta è parte del sistema nazionale degli Istituti Tecnologici Superiori, percorsi post-diploma che offrono formazione tecnica avanzata di livello EQF5, riconosciuta in tutta Europa. La sede palermitana si distingue per una proposta didattica costruita insieme al mondo delle imprese, con uno sguardo costante alle evoluzioni della ricerca, della sanità e dell’industria biotecnologica.

In un contesto economico in trasformazione, l’ITS Academy Volta offre ai giovani siciliani un’alternativa complementare e concreta ai percorsi universitari tradizionali: due anni di formazione intensiva, con laboratori e stage in azienda, per accedere a professioni altamente qualificate.

Un metodo che unisce teoria, pratica laboratoriale e impresa

La forza del modello ITS Academy risiede nella perfetta integrazione tra lezioni in aula, attività in laboratorio e formazione sul campo. I docenti provengono in gran parte dalle imprese partner, portando in classe casi reali, esperienze pratiche e strumenti aggiornati.

A rendere ancora più efficace l’esperienza formativa è la Culla Tecnologica Biomed & Biotech, un ambiente immersivo composto da 18 laboratori 4.0, finanziati dal PNRR, che riproducono le reali condizioni di lavoro in ambito sanitario, biotecnologico e industriale. Qui gli studenti possono sperimentare direttamente l’utilizzo di dispositivi biomedicali, software, robotica, realtà aumentata, tecniche di biologia molecolare e sistemi digitali per la sanità.

I quattro percorsi del biennio 2025–2027

Per il nuovo biennio formativo, l’ITS Academy propone quattro percorsi biennali, ciascuno progettato per rispondere a precise esigenze del mercato del lavoro:

Biotecnologo della Qualità

Tecnico esperto in controllo qualità, tracciabilità e gestione dei processi nei settori biotech, ambientale e alimentare.

Informatico Biomedicale

Professionista in grado di sviluppare, installare e gestire software, reti e dispositivi digitali per la sanità e la diagnostica.

Tecnico Specialista Biomedicale

Figura tecnica che si occupa della manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali in ospedali e laboratori.

Odontotecnico Digitale

Tecnico specializzato nella realizzazione di protesi dentarie e dispositivi ortodontici con tecnologie digitali, come scanner 3D e CAD/CAM.

Ogni corso prevede 2.000 ore di formazione, di cui almeno 900 ore da svolgere in azienda, attraverso tirocini progettati in collaborazione con realtà del settore.

Lavoro vero dopo il diploma: i numeri lo confermano

Il dato più rilevante è la percentuale di inserimento lavorativo: oltre il 90% dei diplomati trova lavoro entro 12 mesi dalla fine del percorso. E spesso accade proprio nella stessa azienda in cui lo studente ha svolto il tirocinio.

Questo è possibile grazie a una rete solida di partner industriali, ospedali, laboratori di analisi, centri di ricerca, aziende biotech e biomedicali, che partecipano attivamente alla progettazione dei corsi, alla docenza e all’accoglienza degli studenti.

Una visione condivisa con la ricerca

L’ITS Academy Volta è anche protagonista di sinergie con enti di ricerca internazionali, come la Fondazione Ri.MED, tra i principali attori del futuro Ri.MED Research Center di Carini.

La collaborazione va dalla definizione dei profili professionali alla co-docenza nei laboratori, fino all’inserimento degli studenti in progetti di ricerca applicata.

Un segnale chiaro della centralità che Palermo sta assumendo nel panorama delle Life Sciences, e del ruolo attivo che l’ITS Academy Volta intende giocare in questo sviluppo.

Iscrizioni aperte: come partecipare

Leiscrizioni ai corsi per il biennio 2025–2027 sono già aperte. Possono candidarsi tutti i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado. L’ammissione avviene tramite una selezione pubblica, che include una prova scritta e un colloquio motivazionale.

Per informazioni dettagliate sui corsi, modalità di accesso e calendario delle selezioni, è possibile consultare il sito ufficiale: www.itsvoltapalermo.it

Una scelta che guarda avanti

L’ITS Academy Volta non è solo una Scuola di specializzazione: è un ponte tra formazione e lavoro, un luogo dove la tecnologia incontra le persone e il sapere si trasforma in futuro. A Palermo, nel cuore della Sicilia, i tecnici del domani si formano oggi.