Come candidarsi, scadenza e tutto quello che c'è da sapere

Il Comune di Monreale ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 funzionari amministrativi-contabili.

Concorso Comune di Monreale: requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali di un comune italiano, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, idoneità fisica all’impiego, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici.

Ed ancora: assenza di procedimenti in corso, destituzioni da impieghi nella pubblica amministrazione, condanne penali iscrivibili nel casellario giudiziale o condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione nella pubblica amministrazione, possesso di specifici titoli di studio.

Titoli di studio

Laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree ex DM 270/04: Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze Economiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali. È ammessa laurea triennale ex D.M. 509/99 equiparata con decreto interministeriale del 9 luglio 2009 a una delle classi di lauree sopra indicate.

Laurea magistrale (DM 270/04) appartenente a una delle seguenti classi: Giurisprudenza, Relazioni internazionali, Scienze dell’economia, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze Economico – aziendali, Scienze per la cooperazione e lo sviluppo, Servizio e politiche sociali, Sociologia e ricerca sociale, Studi Europei.

Ammessi anche laurea specialistica ex D.M. 509/99 o diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, equiparati con decreto interministeriale del 9 luglio 2009 a una delle lauree magistrali delle classi sopra indicate; diploma di laurea equipollente a uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento equiparati a una delle lauree magistrali delle classi sopra indicate.

Concorso Comune di Monreale: prove d’esame

Il concorso indetto dal Comune di Monreale per l’assunzione di n. 5 funzionari amministrativi-contabili prevede una prova scritta e una prova orale nonché la valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione.

Come candidarsi e scadenza

Il concorso per l’assunzione di n. 5 funzionari amministrativi-contabili presso il Comune di Monreale richiede la presentazione della domanda per via telematica tramite il portale InPA al quale è possibile registrarsi utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. È possibile candidarsi a partire da giovedì 7 agosto, con scadenza fissata per il 22 agosto 2025.

