Indagine in corso sulle cause dei roghi

PALERMO – Un incendio è divampato a Montagna Grande, nel comune di Misilmeri in terreni privati limitrofi al demanio forestale con presenza di villette. Il corpo forestale è intervenuto con il proprio elicottero, con due squadre antincendio, due autobotti e una pattuglia di agenti forestali. Un altro incendio è divampato a pochi chilometri, in contrada Santa Caterina a Belmonte Mezzagno.

Anche in questo caso sono intervenuti una squadra di forestali e l’elicottero Falco1. Altre fiamme si sono sviluppate in località Maraffi-Cottanera, sempre a Misilmeri. Anche in questo caso sono state minacciate le abitazioni. Anche qui è intervenuto un elicottero e le squadre dei forestali e dei vigili del fuoco.

L’incendio alla fine ha percorso circa 30 ettari di terreni incolti ed uliveti, lambendo numerose villette, che per fortuna non hanno subito danni ma c’è stato panico tra i residenti. Nei giorni scorsi questa area compresa tra Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Piana degli Albanesi è stata lo scenario di numerosi incendi e si può ipotizzare che vi sia una precisa matrice dolosa sulla quale stanno indagando gli uomini del Corpo Forestale. (ANSA).