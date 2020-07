Acireale, in arrivo un rinforzo

ACIREALE (CT) – La stagione da poco conclusa ha permesso all’Acireale, per parte del campionato, di lottare con il Palermo per la promozione in Serie C. Poi, la squadra guidata da mister Giuseppe Pagana non ha tenuto botta e alla lunga ha perso terreno.

Per la prossima stagione la squadra granata ci vuole riprova e sta cercando dei rinforzi giusti. Nelle ultime ore, secondo quanto scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, si è fatto intenso l’interesse per l’attaccante ventiquattrenne Mattia Rossetti, proveniente dall’ACR Messina. La trattativa sembra ben avvita e potrebbe concludersi nelle prossime ore.