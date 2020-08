CATANIA – Ha 61 anni, è positiva al coronavirus ed è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Marco di Catania. Si tratta della donna che ha partecipato al matrimonio di Enna, finito con 90 persone in quarantena.

Le nozze

Un matrimonio al tempo del covid, solo che, gli sposi, non hanno proprio calcolato tutto alla perfezione. Ben 90 persone si trovano in quarantena, per aver partecipato alle nozze e sono in corso i tamponi su tutti.

Il matrimonio è stato celebrato il 26 luglio a Nicosia ed erano presenti due positivi, un uomo e una donna. Dopo il “sì”, sono andati tutti a Gangi, nel palermitano, per il banchetto nuzionale.

La donna

La signora positiva al covid è stata ricoverata a Catania, è originaria di Nicosia ed è congiunta con un uomo, rientrato dalla Germania, con i sintomi del coronavirus.

L’uomo, infatti, ha partecipato al matrimonio ma, all’improvviso, i suoi sintomi si sono aggravati. Ricostruendo i contatti, i medici sono arrivati al giorno delle nozze e, per questo è stata disposta la quarantena di tutti gli invitati.

La donna, ricoverata, non si trova in gravi condizioni. Nei prossimi giorni sarà possibile conoscere il responso dei tamponi.