Negativa al test sierologico, atteso il tampone, è in corso il tracciamento di tutte le persone con cui è venuta in contatto.

CATANIA – È stata attivata la procedura di biocontenimento di un’hostess che viaggiava a bordo di un aereo Rayanair, sospettata di essere contagiata dal coronavirus, per alcuni sintomi manifestati durante il volo. È in corso il tracciamento di tutte le persone con cui è venuta in contatto, per verificare se sia necessaria la quarantena.

La procedura

L’Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ha attivato la procedura di biocontenimento per un’hostess del volo Ryanair, FR 05517, proveniente da Milano Malpensa delle 17:50. A comunicarlo è la Sac, società di gestione dell’aeroporto Fontanarossa di Catania.

“La procedura – ha aggiunto la Sac – è scattata su richiesta del comandante in seguito al manifestarsi di forte mal di testa e febbre”.

La donna è stata trasportata in uno spazio isolato della sala arrivi extra Shenghen dell’Aeroporto di Catania, che è uno dei tre aeroporti sanitari del Paese, dove è stata sottoposta a controlli ulteriori.

È intervenuta anche la Croce Rosa, con una ambulanza allestita per garantire il biocontenimento, che l’ha portata all’ospedale Garibaldi.

“L’assistente di volo – precisa la Sac – è stata sottoposta a test sierologico, risultato negativo ed è ricoverata in osservazione, in attesa dell’esito del tampone che arriverà domani in mattinata.

Sanificazione

L’azienda che gestisce l’aeroporto ha applicato tutte le procedure previste dalla normativa anti coronavirus, avviando la sanificazione delle aree in cui è transitata la donna. Anche l’aereo è stato sanificato.

“Sono state attivate precauzionalmente – conclude la Sac – le procedure di identificazione dei passeggeri del volo per il successivo contact tracing, in caso l’assistente di volo risultasse positiva al Covid 19”.