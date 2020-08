PALERMO – È una storia macabra. Una storia di morte, quella raccontata ieri pomeriggio da un palermitano di 46 anni. Damiano Torrente, pescatore dell’Acquasanta, ha confessato ai carabinieri di avere strangolato una donna rumena cinque anni fa. Nella notte le ossa della povera vittima sono state trovate in un dirupo a Monte Pellegrino. È qui che Torrente ha detto di essersi disfatto del corpo, dopo averlo chiuso dentro un sacco. Il pubblico ministero Felice De Benedittis ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti dell’uomo. Il suo legale, l’avvocato Alessandro Musso, si limita a confermare l’episodio ma spiega che bisogna attendere il lavoro dell’autorità giudiziaria per capire cosa realmente sia successo.

Ieri pomeriggio Torrente si è presentato in caserma e ha detto di volere liberarsi di un peso opprimente. Sembrerebbe che dietro la scelta di confessare il delitto ci sia un percorso di fede avviato con un sacerdote, il quale gli ha indicato che l’unica strada da percorrere era la confessione non solo religiosa ma anche giudiziaria. Torrente aveva conosciuto la ragazza rumena di 30 anni, il suo nome è Alexandra, cinque anni fa. Si trattava probabilmente di una donna senza fissa dimora. Ad un certo punto Torrente avrebbe creduto che la presenza di Alexandra potesse minacciare la sua relazione coniugale.

E così una sera di cinque anni fa avrebbe adottato la soluzione finale: prima avrebbe strangolato la giovane donna, poi una volta messo il corpo dentro un grande sacco nero utilizzato per il rifiuti, lo ha caricato in macchina e lo ha lanciato nel dirupo. Ai carabinieri ha indicato il luogo esatto e nella notte i vigili del fuoco e i militari del Reparto investigazioni scientifiche hanno trovato dei resti umani che adesso dovranno essere analizzati. nel passato vi Torrente ci sono dei piccoli precedenti per stalking minaccia sempre nei confronti di donne rumene.