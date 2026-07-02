Chi può partecipare e come presentare la domanda

Buone notizie per chi in Sicilia è alla ricerca di un posto fisso nella Pubblica amministrazione. L’Inps ha deciso di aumentare in modo significativo le assunzioni previste dal nuovo concorso pubblico, portando i posti disponibili da 1.024 a 1.695. Anche l’Isola rientra nella ripartizione nazionale, con opportunità destinate agli uffici regionali dell’Istituto.

Per i candidati siciliani si tratta di un’occasione da non perdere: le assunzioni saranno a tempo indeterminato e riguarderanno il profilo di funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi.

Inps assume anche in Sicilia, l’obiettivo dell’istituto

L’incremento dei posti è stato deciso dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps. Il concorso, inizialmente autorizzato con la deliberazione n. 100 del 10 giugno 2026 per 1.024 assunzioni, è stato successivamente ampliato con la deliberazione n. 108 del 24 giugno 2026.

L’obiettivo è rafforzare gli organici delle strutture territoriali e centrali dell’Istituto attraverso l’inserimento di nuovo personale con contratto a tempo indeterminato.

Per la Sicilia sono previsti 5 posti, inseriti nella ripartizione nazionale delle sedi disponibili.

Come presentare la domanda

La candidatura potrà essere inviata esclusivamente online attraverso il portale del reclutamento InPA.

Per accedere sarà necessario autenticarsi con una delle credenziali abilitate:

SPID;

Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

eIDAS.

La procedura dovrà essere completata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale InPA e sul sito istituzionale dell’Inps. Scaduto il termine, il sistema non consentirà più l’invio della domanda.

Requisiti e titoli di studio

Per partecipare al concorso sarà necessario possedere tutti i requisiti previsti dal bando entro la scadenza delle candidature e mantenerli fino alla firma del contratto.

Tra i requisiti richiesti figurano:

cittadinanza italiana oppure i requisiti previsti dalla normativa per i cittadini stranieri;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni.

È inoltre indispensabile possedere una delle lauree indicate dal bando. Sono ammessi diversi percorsi universitari, tra cui economia, giurisprudenza, scienze politiche, sociologia, comunicazione, psicologia, lettere, lingue, scienze dell’educazione e ingegneria gestionale.

Ai fini della graduatoria saranno valutati anche eventuali titoli aggiuntivi, come master universitari, ulteriori lauree e dottorati.

Come si svolgerà la selezione

Il concorso prevede una prova scritta seguita dalla valutazione dei titoli.

Se le candidature dovessero superare quota 4.000, l’Inps potrà organizzare una prova preselettiva con quiz a risposta multipla su:

logica;

comprensione del testo;

ragionamento verbale;

lingua inglese;

informatica;

cultura generale.

La prova scritta sarà articolata in una parte tecnico-giuridica, dedicata alle materie del concorso, tra cui diritto del lavoro, diritto della previdenza, legislazione sociale, organizzazione della Pubblica amministrazione e controllo di gestione, e in una seconda parte con casi pratici destinati a valutare capacità decisionali, problem solving, gestione delle priorità e competenze organizzative.

L’esame sarà svolto con strumenti informatici. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del voto della prova scritta e dei titoli posseduti.

Inps assume, la Sicilia tra le sedi disponibili

La ripartizione nazionale assegna il maggior numero di posti alle Direzioni centrali e ad alcune delle principali regioni italiane.

Le sedi con il numero più elevato di assunzioni sono:

Direzione Servizi al Territorio – Direzione Generale: 220 posti

DCM Roma: 215

DCM Milano: 196

Lombardia: 190

Emilia-Romagna: 182

Piemonte: 154

Toscana: 148

Veneto: 96

DCM Napoli: 90

Per la Sicilia sono disponibili 5 posti, lo stesso numero previsto per Calabria, Campania, Marche, Molise e Puglia. Complessivamente il concorso mette a disposizione 1.695 assunzioni a tempo indeterminato, rappresentando una delle più importanti campagne di reclutamento avviate dall’Inps negli ultimi anni.

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