SAN MAURO CASTELVERDE – Quando le operazioni di voto sono ancora in corso in Sicilia c’è già un sindaco eletto. È Giuseppe Minutilla, 66 anni, confermato primo cittadino di San Mauro Castelverde, un paese di 1847 anime delle Alte Madonie. Minutilla era l’unico candidato sostenuto dalla lista “SIAmo San Mauro”. Perché le elezioni fossero valide era necessario che si recassero al seggio 625 elettori. Alle 11:30 di oggi erano andate a votare 906 persone. L’obiettivo era dunque raggiunto. Tra quelle che non hanno voluto mancare all’appello sono state anche due anziane signore: Lucia Forestieri di 100 anni e Giuseppa Glorioso di 98. Si sono presentate sulla sedia a rotelle ma hanno rinunciato al voto “assistito”. Per essere eletto Minutilla non ha avuto bisogno di organizzare una vera campagna elettorale. Ma le linee generali del suo programma le ha collegate a un impegno per lo sviluppo di un’area montana che vive di allevamento ed è impegnata nella promozione dei beni ambientali tra cui le Gole di Tiberio, un canyon naturale lungo il fiume Pollina. “Considero questo risultato – ha detto Minutilla – una vittoria del popolo. È stato riconosciuto, in forma plebiscitaria, il buongoverno di questi cinque anni”. (ANSA).