Coronavirus, i contagi nel mondo. Ecco il punto. Ha superato quota 210 mila il numero di decessi per coronavirus negli Stati Uniti, secondo il conteggio dell’università americana John Hopkins. I casi di contagio registrati ufficialmente negli Stati Uniti sono stati finora oltre 7,45 milioni, rende noto la stessa fonte. Gli Usa restano il paese al mondo più colpito in termini assoluti dalla pandemia, seguiti da India e Brasile.

Usa colpiti, ma Trump…

Trump, intanto, viene dimesso dall’ospedale, rientra alla Casa Bianca e si toglie subito la mascherina. “Con prudenza, ma uscite: non fatevi condizionare dal coronavirus”, dice il presidente agli americani. Biden gli ricorda il numero di decessi negli Usa, che, come dimostrano i dati citati, ha superato quota 210 mila. Trump annuncia anche che presto tornerà alla campagna elettorale e definisce fake news i sondaggi.

Impennata di contagi e vittime in Messico

Impennata di nuovi contagi e decessi per coronavirus in Messico. Il Ministero della Salute messicano ha reso noto ieri un balzo di 2.789 morti e 28.115 casi, ben oltre il precedente record giornaliero di 1.092 decessi e 9.556 contagi. Il Messico ha superato così quota 80 mila morti per coronavirus (81.877) e si avvicina agli 800 mila casi totali (789.780), sempre secondo il conteggio dell’università americana Johns Hopkins.