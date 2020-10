PEDARA – Alfio Cristaudo è il nuovo sindaco di Pedara. Con 3657 preferenze ha staccato di molto i suoi avversari, confermandosi – insieme alla sua lista ViviPedara- vincitore delle elezioni amministrative a Pedara .

L’identikit

46 anni nato e cresciuto a Pedara, laureato in Architettura. Cattolico praticante, aderente all’ Azione Cattolica è sposato e padre di due figli. Fa politica attiva da 15 anni ricoprendo diversi ruoli per il Comune di Pedara e vari enti. Una storia politica, iniziata e condivisa con il suo amico Anthony Barbagallo, che ha portato il suo gruppo a volere la sua candidatura a Sindaco e alla sua vittoria.

Le dichiarazioni

“Chi mi conosce sa quanto per me l’impegno politico sia pari a quello sociale. La mia formazione culturale e la laurea in Architettura mi spingono a vedere il bello delle cose, sviluppare l’amore per la storia ed il connubio armonico tra passato e contemporaneità e desidero farlo in un momento storico in cui non si ha fiducia verso la Politica ed i suoi rappresentanti, e in cui il Covid ci ha resi tutti più scettici e diffidenti . La crisi economica che investe il nostro paese ha bisogno di risposte e punti di riferimento.

Nasce quindi da questa sfida e dalla mia storia politica la voglia di scommettermi per il ruolo di primo cittadino: carica che intendo ricoprire mettendomi al servizio di tutti con l’idea di raggiungere principi di unità, solidarietà e conseguire effetti durevoli”.