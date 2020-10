PALERMO – “La nostra squadra comincia prendere forma. Oggi era una partita complicata, lo sapevamo. Giocavamo contro un squadra che, a detta di tutti, è una delle più forti in assoluto. I ragazzi hanno tenuto bene anche i ritmi. La partita l’abbiamo fatta come la volevamo, potevamo fare qualcosa in più ma credo sia un risultato giusto”. Esordisce così Roberto Boscaglia dopo il buon pareggio ottenuto quest’oggi dal suo Palermo contro la Ternana.

“Dall’inizio ho detto che la squadra deve sapere giocare con più moduli e deve essere duttile. La situazione oggi l’abbiamo provata poco. Abbiamo pensato insieme allo staff di lavorare in maniera diversa e la squadra ha recepito tutto subito. C’è da dire che in questo modo abbiamo creato superiorità numerica sia dietro che a metà campo” – ha concluso il tecnico -.

