PALERMO – Il Palermo, contro la Ternana, non va oltre lo 0-0. La squadra di Boscaglia ha più volte rischiato di andare sotto, ma Pelagotti più volte ha salvato il risultato. In attacco i rosa non hanno punto più di tanto e non sono riusciti a concretizzare le poche occasioni avute. Di seguito le pagelle dei rosanero:

PELAGOTTI: Costretto agli straordinari. Salva più volte i suoi. La Ternana calcia diverse volte verso la sua porta e lui è sempre attento e compie dei veri miracoli, in particolare su Raicevic nella seconda frazione. VOTO 7,5

MARCONI: Ha delle difficoltà su qualche palla alta. È impiegato come terzo di difesa e svolge degnamente il suo compito. VOTO 6-

LANCINI: Ha sul groppone il giallo arrivato al 12’ del primo tempo. Dovrebbe stare più attento, in particolare su Raicevic che costringe Pelagotti ad un vero miracolo. VOTO 5,5

SOMMA: Fa il suo esordio con la maglia rosanero ed è pure capitano. Attento su alcune marcature, un po’ meno in certe situazioni. VOTO 5,5

DODA: Non è al meglio della forma e si vede. Bada più alla fase difensiva che quella offensiva. Dai suoi piedi non arriva nessun cross degno di nota. VOTO 5+

Dal 62’ Accardi: Un po’ più vivace di Doda. Salva il risultato nei minuti finali e questo gli vale la sufficienza. VOTO 6

PALAZZI: Deve lasciare il campo dopo 13 minuti per infortunio muscolare. VOTO SV

Dal 13’ BROH: Entra a freddo. Prova qualche inserimento nella metà campo avversaria e crea dei pericoli, in particolare nel primo tempo. La condizione non è delle migliori, ma ha tempo per migliorare.

MARTIN: Gestisce qualche buon pallone e prova ad imbastire delle azioni, soffre, per via del passo compassato, quando viene pressato dagli avversari. VOTO 6-

ODJER: Lavoro sporco per lui. Recupera qualche pallone vagante e aiuta in fase difensiva. Cala nei minuti finali. VOTO 6+

VALENTE: Può fare di più. In fase offensiva è poco pericoloso

RAUTI: Una spanna sopra gli altri. È pimpante e voglioso di dimostrare il suo talento. Svaria su tutto il fronte offensivo. Ottima la ripartenza in contropiede nel secondo tempo. VOTO 7

SARANITI: È ancora fuori forma e si vede. Non crea nessun pericolo alla difesa avversaria. Poteva sfruttare meglio una palla di Rauti in contropiede. VOTO 5

Dal 62’ LUCCA: Viene mandato in campo per dare maggiore fisicità al reparto offensivo. Prova a fare da sponda e dialogare con i compagni. VOTO 6

