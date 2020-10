Nuovo record di positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. Come rende noto il bollettino del Ministero della Salute, rispetto a ieri sono 297 in più. I ricoverati con sintomi sono 388, 38 si trovano nei reparti di terapia intensiva. In isolamento domiciliare 3975 persone, 4401 gli attuali positivi in tutta l’Isola. I deceduti arrivano a quota 336, ovvero una vittima in più di ieri:. I casi totali nella regione, dall’inizio della pandemia sono 9284. I nuovi positivi sono così ripartiti nelle province: 5 nuovi positivi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 87 a Palermo, 24 a Ragusa, 3 a Siracusa, 6 a Trapani.

I dati nazionali

E’ stabile la curva dei contagi Covid in Italia: dal bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.456, 268 meno di ieri ma con oltre 28mila tamponi in meno. A fronte dei 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì, nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 104.658. Il totale dei contagiati – compresi guariti e vittime – sale a 354.950. Leggermente in calo ma sostanzialmente stabile anche l’incremento delle vittime: 26 in un giorno mentre ieri erano state 29. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 36.166.

Più terapie intensive

Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva per Covid: nelle ultime 24 ore sono 30 i nuovi pazienti nelle rianimazioni che portano il totale a 420. Crescono anche glia attualmente positivi, con un incremento di 4.246 nelle ultime 24 ore che porta il totale a 79.075: di questi, oltre a quelli in rianimazione, 4.519 sono ricoverati nei reparti ordinati (+183) e 74.136 sono in isolamento domiciliare (+4.033). I dimessi e i guariti, infine, sono 1.184 più di ieri per un totale dall’inizio dell’emergenza di 239.709

Nessuna regione a contagio zero

Tra le regioni, per il terzo giorno consecutivo, è la Lombardia ad avere l’incremento più alto, con 1.032 casi. Seguono la Campania (+633), la Toscana (+517), il Veneto (+438), il Piemonte (+409) e il Lazio (+371). Nessuna regione fa segnare zero nuovi contagiati.