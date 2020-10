PALERMO – Nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus. In Sicilia nel giro di 24 ore si sono registrati 298 casi in più: come rende noto il Ministero della Salute, l’incremento dei ricoverati con sintomi è di 404, 42 si trovano nei reparti di terapia intensiva, negli ultimi giorni tornati a crescere anche a livello nazionale. Effettuati 3892 tamponi. In tutta la regione ci sono attualmente 4682 positivi, un numero che fa arrivare a 9592 i casi totali dall’inizio dell’emergenza. Inoltre, 4236 persone si trovano in isolamento domiciliare, mentre i decessi ammontano a 339 dall’inizio della pandemia: rispetto alla giornata di ieri si contano infatti tre morti in più, un uomo di Trapani, 70 anni, uno di Caltanissetta di 56 anni e un uomo di Catania di 83 anni. I guariti sono 14.

La mappa del contagio nella regione

Ancora una volta, è la provincia di Palermo quella più colpita, con 109 i nuovi casi. Sono 71 a Catania, 60 a Messina, 29 a Siracusa, 13 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 4 a Enna, 3 a Trapani e 1 ad Agrigento

Il dramma di marito e moglie

Nelle ultime ore nell’Isola sono altri tre i decessi legati all’infezione da Coronavirus, rientreranno nel bollettino di domani: due persone sono morte a Mezzojuso e uno a Mazara del Vallo. Nel primo caso si tratta di due coniugi di 80 anni residenti a Mezzojuso, in provincia di Palermo. I due avevano la febbre da qualche giorno e sono risultati positivi al Covid. I commissari prefettizi hanno informato l’Asp e l’Usca, sono così stati eseguiti i tamponi a tutti i parenti e a coloro che sono stati in contatto con i due anziani. Alcuni test ai familiari sono già risultati positivi e tre persone si trovano in isolamento.

Focolai e zone rosse

A Mazara del Vallo, invece, è morto un dipendente comunale: il sindaco Salvatore Quinci ha disposto che le bandiere del municipio resteranno a mezz’asta. Grande paura nelle ultime ore per i focolai che man mano si sviluppano nell’Isola, come quello nel piccolo paese di Galati Mamertino, nel Messinese, dove si registrano 69 contagi. Sono invece 95 i positivi a Villafrati, nel Palermitano, il paese dichiarato ‘zona rossa’ già in primavera e poi chiuso nuovamente dal presidente Musumeci la scorsa settimana. Oggi è stato avviato il monitoraggio insieme all’Asp per fare un primo bilancio e decidere eventualmente per la revoca del provvedimento, come ha chiesto il sindaco Franco Agnello, tra l’altro tra i contagiati e attualmente ricoverato per Covid.

Allerta nel Trapanese: positivi 4 bimbi

Allerta anche nel Trapanese, da Salemi e fino ad Alcamo, dove si sono registrati quattro bambini positivi: due frequentano le scuole elementari San Giovanni Bosco e Nino Navarra, e altri due le scuole materne Piaget e Collodi. E a Palermo, sono tanti i positivi negli ospedali, che da oggi potranno contare anche sul Civico di Partinico, che riceverà nuovamente i pazienti Covid.

I dati nazionali

A livello nazionale sono 4619 i casi positivi al Covid in più registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di 837 in meno rispetto all’aumento totale di ieri, che era di 5.456, ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati (-19.216) nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di ieri e i 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì. Il totale dei contagiati – compresi guariti e vittime – sale a 359.569. Netto aumento del numero delle vittime: 39 in un giorno rispetto alle 26 registrate ieri. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 36.205.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Prosegue costante l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva per Covid: nelle ultime 24 ore sono 32 i nuovi pazienti nelle rianimazioni che portano il totale a 452. Ha raggiunto quota 82.764 il numero degli attualmente positivi, con un incremento di 3.699 nelle ultime 24 ore: di questi, oltre a quelli in rianimazione, 4.821 sono ricoverati nei reparti ordinati (+302) e 77.491 sono in isolamento domiciliare (+3.355). I dimessi e i guariti, infine, sono 891 più di ieri per un totale dall’inizio dell’emergenza di 240.600. Tra le regioni, per il quarto giorno consecutivo, è la Lombardia ad avere l’incremento più alto, con 696 casi. Seguono la Campania (+662), la Toscana (+466), il Piemonte (+454), il Lazio (+395) e il Veneto (+328). Nessuna regione fa segnare zero nuovi contagiati.