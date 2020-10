PALERMO – Da oggi il Palermo comincerà a pensare alla sfida di domenica contro il Bisceglie. La gara sarà importante perché i rosa devono cercare di invertire la rotta negativa di questo inizio di campionato, che li vede a quota 1 punto in classifica e 0 gol segnati.

Boscaglia sa che questa settimana sarà importante, perché dalla prossima settimana i suoi scenderanno in campo ogni tre giorni per affrontare nell’ordine: Turris, Catanzaro, Potenza e Vibonese. Ma da domenica il tecnico ex Brescia potrà contare su un elemento in più, cioè Almici.

Il terzino, che si è svincolato qualche ora prima della chiusura del calciomercato, è arrivato ieri in città e ha firmato un contratto triennale. Da oggi, dopo il risultato del secondo tampone, il calciatore si allenerà con la squadra e già domenica, vista la condizione non ottimale di Doda, potrebbe andare in campo.