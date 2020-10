PALERMO – La giornata di campionato giocata ieri ha visto il Palermo uscire dal “Barbera” con una sconfitta per 2-0 contro l’Avellino. Non era certo questo l’esordio casalingo che si immaginava la squadra.

Boscaglia ha potuto fare poco perché durante il riscaldamento ha perso Marconi per infortunio e al 29′ anche Doda ha dovuto lasciare il campo. A questi due vanno aggiunte le assenze di Crivello, Corrado e Palazzi.

La squadra ieri ha costruito poco, non è riuscita ad incidere e dopo tre gare di campionato è a quattro gol subiti e zero siglati. Indubbiamente c’è qualcosa da sistemare perché se si vuole lottare per la promozione non si può perdere altro terreno dalle dirette concorrenti. Già domenica, in casa del Bisceglie che ieri ha fatto il suo esordio in campionato, si può provare a migliorare, ma non sarà certo semplice invertire la rotta.