BISCEGLIE – La partita di oggi per il Palermo doveva essere quella della svolta e del primo successo stagionale, ma la squadra continua ad arrancare e in casa del Bisceglie non riesce a trovare i primi tre punti. L’unica nota positiva può essere il ritorno di Crivello e Corrado che hanno permesso permesso di tornare alla difesa a 4, con il primo che per la sfida è stato schierato nel ruolo di difensore centrale, cosa inedita visto che in ritiro è sempre stato provato a sinistra. In avanti, forse un po’ a sorpresa, è rimasto fuori Floriano. I padroni di casa invece, sono schierati con il solito 4-3-3 che varia e diventa un 3-4-3 per creare problemi al Palermo.

PRIMO TEMPO:

Sono i siciliani a gestire il primo pallone del match, che si fanno subito vedere in avanti e dopo 20″ conquistano il primo calcio d’angolo. Sulla battuta Rauti che sfiora anche il gol del vantaggio, ma Russo lo ferma. Al 4’ ancora il Palermo ci prova con Odjer che calcia da fuori ma la sfera finisce oltre la linea di fondo. 6’ più tardi ancora gli ospiti provano a rendersi pericolosi con Luperini che è il più lesto ad arrivare su un cross di Valente dalla sinistra, ma il suo colpo di testa finisce al lato. Dopo 15’ di gioco il risultato è fermo sul risultato di 0-0 e il Bisceglie prova a creare la prima occasione con Rocco che porta palla fino al limite dell’area di rigore, prova a calciare in porta ma la mira è sballata Al 18’ sono i padroni di casa che si portano in vantaggio con Maimone.Il centrocampista calcia da fuori dopo aver ricevuto palla da Rocco lesto ad approfittare della respinta corta di Crivello. Il Palermo prova a reagire e attacca dalla sinistra con Valente, ma riesce a rendersi pericoloso. Al 30’ Vitale finisce sul taccuino dell’arbitro che gli sventola il giallo per fallo su Odjer. Al 33’ arriva il raddoppio dei pugliesi che approfittano di una punizione battuta male dal Palermo che si fa trovare scoperto in contropiede. Vitale porta palla fino al limite dell’area, serve Mansour che controlla la sfera e supera con il destro Pelagotti in uscita che tocca la sfera, ma non può fare nulla. Il gol del raddoppio sembra aver fatto male ai raggi di Boscaglia che non riescono a reagire. Si conclude, dopo 1’ di recupero e con il risultato di 2-0, il primo tempo di Bisceglie-Palermo.

SECONDO TEMPO:

Boscaglia prova a rimediare al doppio svantaggio e manda in campo Saraniti e Santana per Lucca e Kanouté. Al 47’ punizione per i pugliesi, lo schema sorprende un po’ il Palermo, la sfera arriva al centro dell’area e Luperini deve spazzare. Al 60’ i rosa provano la conclusione in porta con Almici, che recupera una palla al limite dell’area ma colpisce male e Russo lascia scorrere sul fondo. Il Bisceglie sembra controllare il match senza problemi, con i rosanero che non riescono a creare particolari pericoli. Al 69’ arriva in avanti il Palermo, che conquista un calcio d’angolo, ma sulla battuta non succede nulla di pericoloso per Russo, con la sfera che finisce sul fondo. Al 72’ ancora il Palermo ci prova con Santana che spara alto di testa. L’argentino arriva per primo sul pallone crossato dalla sinistra da Valente ma sbaglia e manda alle stelle. 1’ più tardi Boscaglia prova il tutto per tutto e manda in campo Floriano per Corrado e la squadra cambia modulo schierandosi con la difesa a 3. A 3’ dal termine il Palermo accorcia e trova il suo primo gol stagionale con Luperini. Il centrocampista ex Trapani trova la via del gol dopo un calcio d’angolo. Il Palermo adesso si riversa tutto in avanti alla ricerca del pari, con il Bisceglie che fa buona guardia. La gara dopo 4’ di recupero concessi dall’arbitro con il risultato di 2-1 per il Bisceglie. Il Palermo deve rimandare l’appuntamento con la vittoria in questo campionato e cercherà di farlo già mercoledì quando in Sicilia arriverà la Turris per il turno infrasettimanale.

BISCEGLIE: 1 Russo; 4 De Marino, 5 Priola (C), 6 Vona, 3 Giron; 23 Maimone, 8 Cittadino, 16 Pelliccia; 11 Rocco (dal 73’ Musso), 9 Vitale (dal 63’ Padulano), 7 Mansour (dal 56’ Sartore). Allenatore: Bucaro. A disposizione: 22 Spurio, 9 Manfrellotti, 13 Zagaria, 14 Cigliano, 15 Ferrante, 20 Lauria, 21 Casella, 25 Tarantino.

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 19 Lancini, 6 Crivello (C), 3 Corrado (dal 73’ Floriano), 19 Odjer (dal 68’ Broh), 27 Luperini, 20 Kanoute (dal 46’ Santana), 23 Rauti, 14 Valente (dal 76’ Silipo), 17 Lucca (dal 46’ Saraniti). Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 4 Accardi, 8 Martin, 16 Peretti.

ARBITRO: Marco Ricci. ASSISTENTI: Thomas Miniutti e Giorgio Lazzaroni). IV UOMO: Marco Acanfora.

MARCATORI:: 18’ Maimone, 33’ Mansour, 87’ Luperni.

NOTE: ammoniti Maimone, Vitale, Pelliccia (B), Odjer, Santana, Silipo (P)