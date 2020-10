Palermo-Turris, torna il pubblico: biglietti a 35 e 50 euro

Solo mille i tagliandi disponibili per le norme anti Covid

PALERMO – Torna il pubblico al “Renzo Barbera”. I tifosi del Palermo per la sfida contro la Turris, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 15, potranno vedere da vicino la squadra rosanero, ma potranno essere soltanto in 1000.

“In ottemperanza al DPCM del 13 ottobre 2020 che regolamenta la presenza di spettatori negli impianti sportivi, il Palermo comunica la riapertura dei cancelli dello stadio Renzo Barbera in occasione dalla gara di campionato contro la Turris, in programma mercoledì 21 ottobre con fischio d’inizio alle ore 15.00.

Al match potranno assistere 1000 spettatori, esclusivamente nei settori “Tribuna coperta” (anello superiore e inferiore) e “Gradinata” (anello inferiore). I posti disponibili sono stati predisposti secondo le misure di prevenzione del contagio del virus Covid 19, con il fine di garantire la distanza di sicurezza tra gli spettatori. Pertanto non sarà possibile scegliere un posto specifico all’interno del settore di riferimento.

L’ingresso allo stadio è consentito esclusivamente a utenti muniti delle stampe del biglietto e della relativa autocertificazione allegata al biglietto acquistato, opportunamente compilata e firmata. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online, sul sito www.vivaticket.it, solo da utenti residenti in Sicilia, secondo i seguenti orari e modalità:

– Dalle 16.00 alle 20.00 di lunedì 19 ottobre: prelazione per i soci di Amici Rosanero, rappresentanti della quota popolare della Società

– Dalle 21 di lunedì 19 ottobre alle 15 di martedì 20 ottobre: prelazione per gli abbonati in qualunque settore nella stagione 2019/2020

– Dalle 16 di martedì 20 ottobre alle 15 di mercoledì 21 ottobre: vendita libera fino a esaurimento disponibilità:

PREZZI:

– Posto unico Tribuna coperta (anello inferiore o superiore): 50€

– Posto unico Gradinata (anello inferiore): 35€

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno potenziate le misure di prevenzione e mantenimento delle distanze. Per questo motivo, i punti ristoro rimarranno chiusi mentre verrà implementato il servizio di vendita itinerante. All’interno dell’impianto saranno inoltre presenti apposite colonnine-dispenser con gel igienizzante. Durante tutte le fasi di accesso allo stadio, visione della partita e deflusso, sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Gli utenti disabili in carrozzina, non deambulanti, possono inoltrare apposita richiesta di accesso all’evento all’indirizzo biglietteria@palermofc.com entro le 21 del 19 ottobre. Ma la partecipazione sarà vincolata all’accettazione da parte della Società, in considerazione dell’effettiva disponibilità dei 30 posti previsti e delle norme vigenti sul distanziamento”.