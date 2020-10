Mancano medici e infermieri, ma solo in pochissimi rispondono

PALERMO – L’emergenza avanza e l’Asp di Palermo non riesce a reclutare gli uomini per fronteggiarla. Mancano medici e infermieri ma in pochissimi rispondono all’appello dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Per superare l’emergenza l’azienda chiede al personale già assunto prestazioni aggiuntive su base volontaria perché, si legge nella nota firmata dai vertici dell’azienda sanitaria, “a fronte dell’emergenza Covid-19, che impone in maniera sempre più pressante il reclutamento di risorse umane, non sempre disponibili sul mercato del lavoro, e considerato che nonostante la moltitudine di procedure di selezioni concorsuali già espletate, non si ricavano disponibilità al reclutamento”. La cifra del problema è emersa con evidenza il 19 ottobre quando sono stati convocati 150 infermieri, ma solo 4 hanno firmato il contratto.