Covid, in Sicilia altri 860 casi: 10 morti, aumentano i ricoveri nell’Isola

Numeri in risalita in tutta Italia: a livello nazionale si registrano 221 decessi nelle ultime 24 ore

PALERMO – Sono 860 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 11734 gli attuali positivi. Di questi 830 sono i ricoverati: 727 in regime ordinario e 103 in terapia intensiva con un incremento di cinque ricoveri. Dieci persone che erano positive sono morte: il totale sale a 449. I guariti sono 61. I tamponi effettuati sono 7324. Sul fronte della distribuzione territoriale a Palermo ci sono 345 positivi in più, Catania 197, Messina 52, Trapani 138, Ragusa 35, Siracusa 30, Caltanissetta 45, Agrigento 3, Enna 15.

I dati nazionali

Nuovi record per contagi e vittime nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 21.994 a fronte di 174.398 tamponi. I morti sono 221, secondo i dati del ministero della Salute. Balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 127 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.411 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 13.955 pazienti, con un incremento di 958. Gli attualmente positivi sono arrivati a 255.090, ben 18.406 più di ieri.