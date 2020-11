PALERMO- “Ho appena concluso un lungo confronto con l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute. Mi è stato assicurato che nei prossimi giorni la cabina di regia nazionale valuterà i dati siciliani. Alle 17 incontrerò la stampa per entrare nello specifico di questo confronto. Ho letto molte cose non vere sulla rete, altre persino violente. Creare tensione sociale è un grande errore. Chi ha ruoli istituzionali lo dovrebbe sapere meglio di altri”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, annunciando una conferenza stampa.

L’assessore inizia la conferenza stampa. Si parla della Sicilia arancione e del rapporto con le altre regioni. Perché la Sicilia è stata collocata in quella fascia? L’assessore fa riferimento agli indicatori: “Nessun indicatore sulla capacità di monitoraggio è stato considerato negativo”. Continua l’esame dei parametri. Si fa riferimento all’aumento del numero dei positivi sul numero di tamponi effettuati, anche in questo caso – dice l’assessore – “la percentuale di altre regioni è più ampia”. Ancora, sul parametro del personale, cioè il ‘totale delle risorse umane dedicate al tracciamento’. “Anche in questo caso – dice l’assessore – le percentuali ci dicono che non ci sono deficit strutturali”.

Si parla di contagio e di tenuta dei sistemi sanitari. Anche qui – dice l’assessore – il report diffuso ha un indice meno grave di altre regioni. “Ci sono dei focolai – dice Razza ed è un normale – perché la trasmissione sul virus procede. C’è poi il tema dei posti di letto. Si è detto: la Sicilia viene penalizzata perché non è in grado di ospitare i pazienti. Al 25 ottobre il sistema delle terapie intensive aveva un tasso di occupazione del quindici per cento, senza contare il piano di ampliamento”.

“Voglio che sia molto chiaro che sappiamo che l’epidemia, in Sicilia, come nel resto del mondo è in crescita. Ma ciò che ferisce i siciliani è che l’attribuzione di un’area di rischio abbia fornito l’inesatta impressione è che da noi il sistema sanitario sia più impreparato”.

“Io non riesco ancora a comprendere, come è possibile che regioni che stiano montando ospedali da campo mostrino un indice diverso – dice Razza -. Se il sistema non ha difficoltà superiori, se l’indice di occupazioni ci porta al di sotto dei parametri, se il contagio c’è, ma c’è anche lo screening, la decisione assunta appare difficilmente spiegabile. Ho il diritto di chiedere che il metodo sia uguale per tutti. Noi non siamo rimasti indietro nemmeno un’ora. Abbiamo una grande responsabilità per la peggiore pandemia degli ultimi cento anni. Non sappiamo quando ci sarà un vaccino”.

Parla il professore Antonello Giarratano, del Cts: “Sotto il profilo clinico l’Italia è tutta arancione con diverse chiazze rosse”.