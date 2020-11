Squadra negativa e già a Palermo per il derby di questa sera

CATANIA – Il Catania tira un sospiro di sollievo vista la negatività di tutti i tesserati. Nella giornata di ieri è stata riscontrata la positività di un componente dello staff rossazzurro e oggi la squadra, prima di partire per Palermo, si è sottoposta ad un nuovo ciclo.

“Il Calcio Catania – si legge nella nota diffusa dal club – rende noto che i test molecolari effettuati nella giornata odierna hanno confermato la negatività al Covid-19 dell’intero gruppo squadra definito ieri e dei dirigenti, dipendenti e collaboratori del club che si sono sottoposti agli esami. Rossazzurri in hotel alle porte di Palermo già dalle 12.30. L’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti, unico positivo e asintomatico, è in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali”.

Leggi anche: Raffaele: “Contro il Palermo servirà il miglior Catania”