Sancataldese, Torregrossa dal cuore d’oro: il gesto del bomber del Brescia

Il centravanti siciliano ha acquistato gli abbonamenti della Sancataldese per regalarli ai suoi concittadini che sono in difficoltà

Il gol più bello. Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, squadra che milita in Serie B non dimentica le sue origini. Il centravanti nativo di Caltanissetta è infatti cresciuto a San Cataldo e per aiutare la squadra della sua città ha deciso di acquistare diversi abbonamenti della Sancataldese.

Le tessere verrano regalate ai suoi concittadini che stanno attraversando un momento di grave crisi per via dell’emergenza sanitaria. Un gesto che sicuramente non passerà inosservato e che dimostra l’attaccamento di Torregrossa per la sua Sicilia e la sua San Cataldo.