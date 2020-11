Covid, nuove chiusure in vista: oggi alcune zone ‘cambieranno colore’

Attesa oggi la decisione del Governo sull’eventuale passaggio ad arancione o rosso delle regioni attualmente a livello giallo d’allerta coronavirus. La Campania annuncia intanto zone rosse nelle città ad alto rischio, mentre Di Maio sostiene che la situazione è “fuori controllo”. E a Natale sarà meglio stare solo in compagnia del “nucleo familiare più stretto”, afferma Boccia. Arcuri parla di primi vaccini in Italia a fine gennaio, ma non subito per tutti. Alla distribuzione potrebbe contribuire anche l’esercito. Intanto altri 636 i decessi. Il rapporto tra test e positività sale al 16%.