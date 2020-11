Figuccia commissario provinciale della Lega a Palermo

PALERMO – Alla fine, Vincenzo Figuccia alla Lega ci va eccome. Prima l’annuncio, poi un mezzo passo indietro, con la spiegazione di voler deciedere col popolo. Poi un comunicato con un appello ai leader nazionali di dare un segnale a lui e alla Sicilia. E alla fine un comunicato del plenipotenziario leghista in Sicilia, Stefano Candiani, che appunta sul petto del deputato palermitano, eletto nella lista dell’Udc, un incarico nuovo di zecca.

“Cambiare la Sicilia, abbandonare schemi e politiche fallimentari che hanno mortificato questa terra: la missione della Lega. Matteo Salvini è il primo a credere in questo impegno e proporrà un patto a quanti come Vincenzo Figuccia vogliono spendere le proprie energie per far uscire la Sicilia dal ritardo cronico e della stagnazione”. Lo afferma Stefano Candiani, senatore e segretario della Lega Sicilia Salvini Premier.

Candiani annuncia che a Palermo Figuccia sarà commissario provinciale della Lega e Alessandro Anello cittadino. “Ringrazio il segretario regionale Stefano Candiani per la fiducia – dice Anello -, gli importanti incarichi che svolgerò sia a livello regionale che nella città di Palermo mi onorano e confermano il buon lavoro fatto finora. L’ingresso di Vincenzo Figuccia sarà un valore aggiunto per continuare il percorso di strutturazione del partito avviato in provincia e in città. La Lega si rafforza e con questa nuova squadra sono certo che diventerà forza di governo a Palermo, continuando a crescere in tutta la Sicilia”, conclude Anello.

“Il progetto Lega si amplia con l’ingresso dell’onorevole Vincenzo Figuccia, che rinforza la nostra squadra alla regione e con la sorella Sabrina che rinforza il nostro gruppo a Palazzo delle aquile. Benvenuti ad entrambi in squadra, mentre esprimo un ringraziamento, a nome di tutto il gruppo Lega di Palermo, ad Alessandro Anello per l’attività svolta sino ad ora. Ringrazio anche il senatore Candiani che mi conferma la fiducia in qualità di capogruppo a Palazzo delle aquile, del gruppo consiliare Lega più numeroso dell’Italia. E per avermi chiesto di occuparmi, insieme al neo commissario cittadino Alessandro Anello, delle liste e della squadra che la Lega presenterà alle prossime amministrative a Palermo”. Lo dice Igor Gelarda capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo.

“Accogliamo in Lega Vincenzo e Sabina Figuccia, rispettivamente deputato regionale e consigliere comunale e ringraziamo Alessandro Anello, commissario provinciale del partito, per il lavoro svolto. Complimenti a Vincenzo Figuccia per l’incarico di segretario provinciale. Ad Anello il ringraziamento e l’auspicio di buon lavoro come neo responsabile degli Enti locali del partito della Lega”. Lo scrive in una nota l’avvocato penalista Stefano Santoro, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia.

Con l’uscita di Figuccia dal gruppo (che sembra a questo punto scontata), l’Udc scende a tre soli deputati all’Ars. Il partito esprime due assessori nella giunta di Musumeci.

