Maltempo nel Catanese: allagamenti a Motta e Misterbianco

MOTTA SANT’ANASTASIA – Allagamenti nella zona sud di Catania e disagi alla viabilità. Lo riporta la Protezione civile regionale sulla pagina Facebook. “Il Responsabile UCPC del comune comunica che stanno per chiudere diverse strade in zona “Porte di Catania” – si legge.

Allagamenti

“Allagamento zona Motta Sant’Anastasia – riporta ancora la nota: in un’abitazione di via Terrenere sono intervenute due squadre dell’ OdV Esaf con tre pompe idrovore. Una delle due squadre si sta spostando sul sottopasso di via Rosolino Pilo, (Motta S. Anastasia), dove sta operando la OdV protezione civile Adrano, mentre l’altra squadra rimane ancora nell’abitazione per completare la bonifica. Nel sottopasso di Misterbianco adiacente alla zona del centro commerciale “Centro Sicilia”- S.P. 54, il responsabile di protezione Civile comunale, ha fatto intervenire un escavatore che sta pulendo i canali di scolo ostruiti da detriti e fango. La OdV le Aquile presente sul posto, dopo la pulizia riprenderà le attività con le idrovore”.