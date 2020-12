In Sicilia altri 1.483 positivi al Covid: in 24 ore 27 morti in più

PALERMO – Sono 1.483 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.536 tamponi effettuati. Sono 27 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.616. Con i nuovi casi salgono a 39.731 gli attuali positivi con decremento di 999 casi. Di questi 1714 sono i ricoverati 23 in meno rispetto a ieri: 1.494 pazienti in regime ordinario e 220 in terapia intensiva, stesso dato di ieri. In isolamento domiciliare sono 38.017 persone. I guariti sono 2.455.

La mappa del contagio

Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 390, Catania 621, Messina 242, Ragusa 42, Trapani 70, Siracusa 60, Agrigento 0, Caltanissetta 52, Enna 6

I dati nazionali

Sono 20.709 i test positivi per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 684 in più le vittime per il coronavirus, rispetto alla giornata di ieri. I guariti e dimessi dal Covid in Italia superano quota 800 mila. Con l’incremento di 38.740 nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quota 823.335. Sono 3.616 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 47 in meno rispetto a ieri. I ricoveri nei reparti ordinari sono 32.454, in calo di 357 rispetto a ieri. I casi totali sono ora 1.641.610, i morti 57.045. Le persone in isolamento domiciliare sono ora 725.160 (-18.311 in 24 ore). (ANSA)