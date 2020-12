I ‘camaleonti’ della mafia: udienza preliminare, 56 imputati

CATANIA – È arrivata al giro di boa l’udienza preliminare che vede tra le file gli imputati coinvolti nell’inchiesta antimafia Camaleonte, scattata la scorsa estate. Un blitz che portò a Catania anche i vertici nazionali della Polizia di Stato per illustrare i dettagli di un’indagine che ha inferto un colpo mortale alle ‘tre anime’ criminali del clan Cappello-Bonaccorsi. Quella storica del capomafia Turi Cappello, quella legata ai ‘Carateddi’ del passareddu, e quella che ha come riferimento criminale il boss Mario Strano, che però – come ha dichiarato in un lungo interrogatorio ai pm rivelato in esclusiva su LiveSicilia – afferma di non aver mai lasciato “Cosa nostra”.

La maggior parte degli imputati (56 in totale) hanno optato per il rito abbreviato. Sei invece sono quelli che hanno scelto l’ordinario. E il prossimo 13 gennaio i sostituti procuratori della Dda etnea Antonella Barrera e Tiziana Laudani discuteranno le loro posizioni chiedendo il rinvio a giudizio. Nella stessa data, inoltre, le due pm interverranno su alcune eccezioni sollevate dai difensori nel corso dell’udienza di oggi che si è svolta a Bicocca, in cui sono stati esaminati alcuni imputati tra cui Concetta e Paola Strano. Al gup Giuseppina Montuori, inoltre, sono state presentate anche quattro istanze di patteggiamento della pena.

I NOMI DEGLI IMPUTATI. Mario Strano ( “Mario acchiappa e scinni”), Alfio Carmelo Anastasi (“u Ciociu”), Salvatore Arcidiacono (Turi mbudda), Sebastiano Balbo (Nuccio), Fabio Berti, Concetto Bonaccorsi (figlio di Ignazio u Carateddu), Simone Bonaccorsi, Salvatore Castorina (‘a picara), Ivan Catrini, Giovanni Crisafulli (“u tuccu”), Christopher Michele Cuffari, Giuseppe Culletta, Salvatore Culletta (‘turi de polli), Concetto Di Maggio (‘Masino), Ferdinando Di Mauro, Alfredo Ferrera, Andrea Alessandro Fusto, Giovanni Geraci, Andrea Giuffrida (‘u nicu), Giuseppe Grasso, Alfio Gresta, Alessia Grillo, Antonio Guardo (‘Nino u ponchiu), Giuseppe La Greca, Giuseppe La Placa (‘u sfregiatu), Nunzio La Torre, Massimiliano Lizzio, Giuseppe Mannuccia (“u pumpino), Salvatore Messina (‘Pasqualino), Celeste Millan, Lorenzo Cristian Monaco, Massimo Palazzo, Giovanni Pantellaro, Salvatore Pecora, Carmine Romano, Anna Russo, Giuseppa Russo, Vincenzo Salamone, Giuseppe Salvo (u carruzzeri), Massimiliano Salvo, Mario Santonocito, Fabio Santoro, Luca Santoro, Davide Schillace, Luigi Scuderi, Giuseppe Sottile, Nicolò Sottile, Alfio Strano, Concetta Strano, Paola Strano, Antonino Gianluca Stuppia, Goffredo Francesco Treccarichi Scauzzo, Sebastiano Orazio Tucci, Maurizio Valenti, Guido Vasta, Agatino Vitanza.