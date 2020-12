Muore a 26 anni in ospedale: forse overdose, giallo sulla ferita

CATANIA – Una giovane vita potrebbe essere stata spezzata dalla cocaina. La 26enne Ylenia Bonavera, originaria di Messina, è arrivata ieri sera al Pronto Soccorso del Garibaldi Centro di Catania per una ferita alla spalla, ma poi nella notte è deceduta.

Forse morta per overdose

L’ipotesi è che sia morta per overdose. Nel referto medico c’è scritto assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. La Procura, che ha aperto un’indagine, ha disposto l’autopsia sul corpo. Dai risultati si potrà determinare con certezza la causa della morte.

Ylenya tre anni fa in tv per un caso di violenza

Del caso si sta occupando la Squadra Mobile di Catania. Ylenia tre anni fa è diventata un personaggio mediatico dopo aver raccontato la sua storia di violenza in diretta tv in uno dei programmi di Barbara D’Urso. Il suo ex, oggi detenuto per una condanna, ha tentato di ucciderla cospargendola di benzina. Per gli investigatori, però, non ci sarebbe alcun legame con quanto avvenuto ieri sera.

Ilenya Bonavera durante la partecipazione a Pomeriggio Cinque

Il giallo della ferita alla spalla

Resta il giallo della ferita d’arma da taglio alla spalla. Forse un litigio? Saranno le indagini a rispondere all’interrogativo a.

In ospedale sono presenti gli investigatori della Polizia Scientifica che stanno parlando con i medici e stanno esaminando gli incartamenti sanitari relativi al decesso e agli esami effettuati dopo l’accesso in Pronto Soccorso.