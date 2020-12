Lockdown duro in Germania: da mercoledì chiude (quasi) tutto

Il governo tedesco e gli Stati federali hanno deciso l’introduzione di un lockdown duro a mercoledì e fino al 10 gennaio sull’intero territorio nazionale. La cancelliera Angela Merkel ha dato l’annuncio al termine di una videoconferenza con i sedici premier dei lander. «Le misure che avevamo approvato a novembre non hanno ridotto in modo significativo i contagi, c’è un urgente bisogno di agire e lo stiamo facendo», ha spiegato Merkel.

Pertanto, a partire dal 16 dicembre – oltre a bar, ristoranti, palestre cinema, teatri, musei e case d’appuntamento già chiusi dal 2 novembre scorso – chiuderanno anche tutti i negozi non essenziali, fatta eccezione solo per farmacie, alimentari e banche. Saranno chiuse anche le scuole e gli asili nido oltre che i parrucchieri e i saloni di bellezza e per tatuaggi. I ristoranti potranno continuare a garantire il servizio da asporto.