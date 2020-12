Musumeci: “Pronti al peggio ma siamo ottimisti, stop assembramenti”

"Il contagio non si prende in ospedale ma dove c'è folla"

PALERMO – “Pronti al peggio ma dobbiamo essere ottimisti. Il Natale si può passare con i propri cari in famiglia, massimo 4-5 a tavola ed evitando che ci siano anziani, il più vulnerabili”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Rainews24.

Per il presidente della Regione Siciliana i controlli scattati stamani per chi arriva in Sicilia “arrivano assolutamente nel momento giusto”. “Questo tipo di misura non è obbligatoria, abbiamo deciso noi di adottarla – ha detto Musumeci – per rendere più sicura la comunità siciliana. Prima di avviarla avevamo bisogno di preavvertire chi arrivava in Sicilia e abbiamo dato 4-5 giorni di tempo”.

E infine: “Davvero possiamo fidarci del senso di responsabilità collettiva? Io voglio augurarmi di sì, voglio sperare che la gente si renda conto che a due passi dai luoghi di assembramento ci sono decine di persone che respirano con mezzi artificiali e che non possono vedere i propri congiunti. Il contagio si prende dove c’è assembramento, non in ospedale”.

