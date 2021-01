Palermo in campo con maglia “Peter Pan” per sostenere l’asilo incendiato

PALERMO – Oggi il Palermo, per la sfida contro la Virtus Francavilla, ha indossato una maglia speciale con la scritta “Peter Pan”.

I calciatori, insieme alla società, hanno voluto far sentire il loro sostengo per l’asilo incendiato e distrutto qualche settimana fa. La società ha voluto condannare il gesto che vorrebbe privare i più piccoli, del quartiere San Giovanni Apostolo di Palermo, di un futuro e della speranza.

Essere Peter Pan e dire #siamoaquile, oggi, vuol dire allora fare proprie le parole della favola: “nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo. Il motivo per cui gli uccelli, a differenza degli esseri umani, sono in grado di volare, sta nella loro fede incrollabile, perché avere fede vuol dire avere le ali” (J. M. Barrie, Peter Pan).