Catania, Piccolo: “Obiettivo andare in Serie B”

CATANIA – “Ho trovato un progetto buono e per me è una sfida essere qui, il nosto obiettivo è riportare Catania in Serie B”. A dirlo è Antonio Piccolo, attaccante del Catania, ai microfoni di Unica Sport. L’ex Cremonese, arrivato in rossazzurro da poche settimane ha poi proseguito: “In questa piazza si percepisce l’amore dei tifosi per la maglia, speriamo di poterli riavere presto allo stadio”.