Sicilia sotto la soglia dei mille nuovi casi, cala tasso di positività

PALERMO – Sono 970 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 23.579 tamponi processati con una incidenza del 4,1%. L’isola è sesta per contagio dopo la Lombardia, il Lazio, la Puglia, l’Emilia Romagna e Campania. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.296. Il totale degli attualmente positivi è 47.479, con un decremento di 522 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 1.456. Negli ospedali i ricoveri sono 1.664, 2 in meno rispetto a ieri, dei quali 229 in terapia intensiva, 2 in più.

La mappa del contagio

La distribuzione nelle province vede Palermo con 308 casi, Catania con 188, Messina 104, Trapani 162, Siracusa 84, Ragusa 14, Caltanissetta 36, Caltanissetta 36, Agrigento 72, Enna 2

I dati nazionali

Sono 10.593 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 541. Sono 257.034 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 143.116. Il tasso di positività è ora al 4,1% (ieri era al 5,98%, è in calo quindi dell’1,9%) Tornano a calare i ricoveri in terapia intensiva: sono 49 in meno nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 162. In totale in rianimazione ci sono 2.372 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.355 pazienti, anche in questo caso in calo di 69 unità rispetto a ieri. In base ai dati del bollettino del ministero della Salute, i casi totali da inizio epidemia sono ora 2.485.956, i morti 86.422. Gli attualmente positivi sono 482.417, con un calo di 9.213 rispetto a ieri. Sono invece 1.917.117 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.256 unità. In isolamento domiciliare ci sono 458.690 (-9.095 rispetto a ieri).

Sono due le regioni che hanno più di mille test positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: si tratta della Lombardia con 1.230 e del Lazio con 1.039. Quindi Puglia 995, Emilia Romagna 993, Campania 976, Sicilia 970. Chiude la classifica odierna la Valle d’Aosta con appena 2 casi. (ANSA)