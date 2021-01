Marina di Ragusa, Utro: “Dato segnale forte”

"I miei ragazzi sanno che questo è un campionato difficile e che per salvarci dobbiamo stare dentro la gara per tutti i novanta minuti"

RAGUSA – “Sotto di due gol e di due uomini in meno siamo riusciti a pareggiarla: non so quante altre squadre avrebbero potuto fare la medesima così”. Queste le parole di Salvatore Utro, tecnico del Marina di Ragusa, dopo il pari per 3-3 contro Santa Maria del Cilento: “Abbiamo dato un segnale forte, i miei ragazzi sanno che questo è un campionato difficile e che per salvarci dobbiamo stare dentro la gara per tutti i novanta minuti!”.