PALERMO- In un certo senso, con il via alle prenotazioni vaccinali per gli over ottanta in Sicilia, oggi, si comincia a fare sul serio. Quello che è stato fatto fin qui è importantissimo, con la protezione per gli operatori sanitari e per gli anziani ospiti delle Rsa, anche se criticità e intoppi non mancano, ma adesso il meccanismo cambia. Non si tratterà di andare a vaccinare la popolazione della Sanità o delle residenze assistite, facilmente rintracciabile, nonché raggiungibile, perché ha a che fare con luoghi fisici determinati. La scommessa è mettere insieme un sistema che funzioni in senso inverso, adesso e d’ora in poi: sarà la gente che dovrà muoversi, rendersi concretamente disponibile e spostarsi per ricevere le dosi. LA PROCEDURA – VIDEO

Quanti i vaccini distribuiti

In Sicilia, fin qui, nella primissima fase, sono state somministrate oltre 203 mila dosi di vaccino. Un po’ di più del numero – sempre leggermente in ritardo – registrato dal report del Ministero della Salute che si ferma alle 200.342 su 241.615 dosi consegnate da Roma, per una percentuale dell’82,9 per cento. E’ un dato di ieri pomeriggio. La media nazione è dell’87,7 per cento.

Via alle prenotazioni

Dalle dieci di stamattina, i siciliani con più di 80 anni – compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 – potranno accedere al form “prenotazioni.vaccinicovid.gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale. Nei giorni scorsi, i tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle informazioni – tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione siciliana – con la banca dati di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione. Sarà possibile accedere al sistema online che consentirà di scegliere il centro vaccinale siciliano più vicino e quindi prendere l’appuntamento per la somministrazione.

C’è anche il numero verde

Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche la tessera sanitaria. Ma non c’è solo la piattaforma online, sarà anche possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi sabato e festivi.

Quando si parte con le vaccinazioni

Il programma prevede che le prime vaccinazioni sugli over 80, in Sicilia, siano avviate dal prossimo 20 febbraio, mentre dal primo marzo prenderà il via la campagna domiciliare rivolta alle persone di questo stesso target che non possono raggiungere autonomamente i centri vaccinali.

Il bollettino del contagio

A che punto è il contagio in Sicilia? Ieri sono registrati 574 nuovi positivi su 24.633 tamponi processati con una incidenza di poco superiore al il 2,3%. Le vittime sono state 25 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.682.