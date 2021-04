Jeda: “Mi aspettavo qualcosa in più dal Palermo”

“Sicuramente per quel che è e cosa rappresenta questa società in Lega Pro, mi aspettavo qualcosa in più”. Lo dichiara l’attaccante brasiliano Jeda ai microfoni di “TuttoC” parlando del Palermo.

“Poi ci sono tanti fattori che influiscono sulla stagione. L’obiettivo a inizio stagione era credo quello di fare un buon campionato, consolidarsi in categoria senza grandi sofferenze. Essendo anche affezionato alla squadra, mi attendevo qualcosa in più. La piazza merita campionati importanti. Spero che in questo finale ci sia uno sprint che porti ai playoff, dove lottare per la promozione. Mi aspetto però un Palermo che come minimo conquisti la post season”.

Jeda ha parlato anche del Catania: “I rossazzurri stanno facendo un torneo importante. C’è stato un momento balbettante ma ora ha ripreso a macinare gioco e risultati. Adesso affronterà una delle squadre più difficile del torneo, a parte la Ternana, ovvero il Catanzaro. Riuscisse a vincere, sarebbe sicuramente ottimo, comunque i playoff ormai sono acquisiti ed è una squadra tosta. Dirà la sua in questo finale di stagione”.