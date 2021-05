Catania, respinto ricorso per il -2: “Notevole rammarico”

CATANIA – “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Calcio Catania, in data 9 dicembre 2020, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello con la quale una penalizzazione a carico del nostro club, inflitta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, era stata ridotta da quattro a due punti. Prendendo atto del dispositivo e in attesa, ovviamente, di leggere la motivazione, il Calcio Catania esprime un notevole rammarico dettato dall’inalterata convinzione della bontà delle ragioni di diritto addotte; le stesse non risultano ridimensionate da una decisione di inammissibilità che sorprende, perché nemmeno ipotizzata dalla resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio”. Così in una nota la società etnea, commentando la decisione del Collegio di garanzia di non annullare i due punti di penalizzazione per la formazione rossazzurra.