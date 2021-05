Favignana torna a fare i conti con il Covid: due positivi

Favignana (TP) – Le isole Egadi fanno i conti, a ridosso dell’estate, con la paura Covid. Due casi di positivi, ufficializzati, ma i numeri sembrano essere aumentati. A comunicarlo sulla sua pagina Facebook è stato direttamente il sindaco, Francesco Forgione, spiegando che le porte del Palazzo Comunale sarebbero rimaste chiuse per alcuni giorni causa la positività al Covid di due dipendenti comunali. La notizia è stata poi ufficializzata anche dalla nota del presidente del Consiglio comunale di Favignana che ha convertito la seduta di domani in modalità telematica per sospetti casi covid 19 accertati dei dipendenti comunali.

Ma il numero dei contagiati, nel frattempo, è aumentato e sarebbero una decina, nell’isola, i positivi al Covid.

A scatenare il virus in quella che, fino a pochi giorni fa, era l’oasi free covid, pare sia stato un oriundo isolano che lavora al nord.

Al suo rientro nell’isola non avrebbe atteso l’esito del tampone a cui si era sottoposto in aeroporto e, ignaro di essere risultato positivo, avrebbe organizzato una cena fra amici avviando il contagio a Favignana. I primi ad essere contagiati sono stati due vigili urbani in servizio alla Polizia Municipale di Favignana ai quali, nel giro di pochi giorni, si sarebbero aggiunti altri favignanesi e i positivi, alla data di oggi, sarebbero una decina. Numeri non confermati ufficialmente, fino ad adesso, dalle Istituzioni (sindaco ed Asp) ma che vengono confermati da alcuni consiglieri comunali.

La situazione sembra sotto controllo ma è evidente come, malgrado i vaccini estesi a tutta la popolazione, con il mostro Covid-19 bisogna ancora combatterci e non prenderlo sottogamba. Come sottogamba non possiamo permetterci di prendere quanti, pur se originari del luogo, verranno in Sicilia a passare le vacanze. Servono controlli davvero rigidi. Altrimenti altro che estate in zona bianca.